Российская армия зашла в Купянск Харьковской области уже не только с севера, но и с северо-запада и закрепилась в жилых кварталах.

Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Серая зона с севера на карте дошла уже до центра города, то есть там идут бои.

Также россияне существенно продвинулись северо-восточнее, в соседней Голубовке.

Продвижение у войск РФ отмечается и на западе Запорожской области, в Новоивановке.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о ситуации в Купянске, куда РФ перебросила части по подземной трубе.

Ранее мы писали о продвижении армии РФ в Запорожской области. Россияне захватили Темировку и продвинулись в районе соседней Новоивановки на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Война в Украине идет 1302-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики фиксировали продвижение РФ на Днепропетровщине. Кроме того, в Донецкой области российские войска проникли в Ямполь, ВСУ пытаются зачистить посёлок. Также, по данным Deep State, россияне захватили Григорьевку на лиманском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.