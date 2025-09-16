Анализируем итоги 1301-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера нардеп Марьяна Безуглая заявила, что россияне активно наступают вглубь Днепропетровской области. А Генштаб ВСУ не даёт полной картины о происходящем ни обществу, ни президенту Зеленскому.

Украинское командование сегодня опровергло слова Безуглой и заявило, что угрозы стремительного продвижения россиян в области на данный момент нет.

Тем не менее украинские военные паблики фиксируют продвижение РФ на Днепропетровщине. Пусть и не "стремительное", но в ежедневном режиме. Бои идут на двух основных участках.

Первый и главный - по линии сёл Новосёловка, Сосновка, Берёзовое и Новониколаевка. Общая протяжённость фронта здесь составляет более 16 км, а глубина вклинения россиян - до 10 км. Одновременно чуть южнее россияне продвигаются уже в Запорожской области, по линии Новоивановки и Ольговского. Эти участки смежные и составляют линию фронта уже до 25 км.

Второй примерно 5-километровый участок на Днепропетровщине расположен севернее, по линии деревень Ивановка и Филия (около Новопавловки).

Но основное продвижение россиян идёт в все же южнее.

Логика этого наступления просматривается уже сейчас: оно движется на запад условно вдоль трассы Донецк-Запорожье и, в случае успеха, угрожает выйти в тыл всей украинской группировке, обороняющей фронт в Запорожской области по хорошо укрепленной линии Гуляйполе-Орехов-Степногорск, а также подойти к Запорожью и Днепру. Севернее этой линии, где и наступают сейчас российские войска, таких надежных укреплений нет.

Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепру - это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы ВСУ, а также ключевой промышленный кластер, который, в случае приближения к этим городам фронта, даже без непосредственного захвата, фактически остановит свою работу, парализованный дронами - что резко снизит экономический и военный потенциал Украины.

Разумеется, это пока вопрос не ближайшей перспективы - судя по нынешним темпам российского наступления. Кроме того, путь россиянам на этом участке может преградить уже через 20 километов река Гайчур, которая вместе с Волчьей опоясывает данный район (Гайчур также преграждает путь РФ и на востоке Запорожской области). По рекам наверняка будет строиться оборона ВСУ.

Но ситуация может измениться довольно резко в случае накопления проблем в украинских частях и прорыва фронта. Такой прорыв при отсутствии крупных лесных массивов и плотной городской застройки (как было на Донбассе) будет гораздо сложнее остановить.

Впрочем, пока неизвестно, есть ли у РФ достаточно резервов, чтоб поддерживать темпы наступления решит ли вообще российское командование наносить главный удар на Днепр и Запорожье.

Пока Москва придерживается прежней тактики наступления сразу на многих участках, продолжая растягивать украинские ресурсы по методу "тысячи порезов". И наращивая при этом удары по такой же растянутой украинской логистике, пользуясь наметившимся в последнее время преимуществом по дронам.

Но наступление в направлении Запорожья и Днепра, повторимся, наиболее опасное для ВСУ и, в стратегическом смысле, куда опаснее, чем возможное наступление на Славянск и Краматорск. Так как даже взятие последних не приведет к перерезанию важнейших логистических путей украинских войск, а дальнейшее наступление на данном направлении упрется в укрепрайон в районе Барвенково.

К другим участкам фронта. Обострилась ситуация в Ямполе под Лиманом. Россияне проникли в этот населенный пункт, надев для маскировки гражданскую одежду, сообщает Deep State. Паблик пишет, что в данный момент ВСУ пытаются зачистить поселок, но российские военные занимают позиции в домах, подвалах, погребах. Продолжаются активные боевые действия.

DS считает, что "следует ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех восточнее позиций".

О тяжелой ситуации в районе Ямполя сообщает также украинский военный с позывным "Мучной". По его словам, армия РФ начала активное давление на Ямполь: после мощной артподготовки она прорвалась в оборону ВСУ и "пытается закрепиться в северо-восточной части н. п".

Задача россиян – выдавить украинские подразделения в центр и юго-западную часть поселка, чтобы полностью взять его под контроль, добавляет "Мучной".

Ситуация вокруг Ямполя может иметь тяжелые последствия, ведь именно этот н. п. прикрывает выход на линию Лиман-Северск. Если противнику удастся закрепиться на южных окрестностях и установить контроль над поселком, то он сможет получить выгодные позиции для последующего удара на Северск.

"Кроме того, из Ямполя открывается возможность перерезать или хотя бы держать под постоянным огневым давлением основные пути снабжения из района Славянска и Краматорска в сторону Северска. Таким образом, падение этого поселка может стать началом прямых боев за Северск и именно сейчас идет напряженное противостояние за сохранение этого узлового пункта", – написал Мучной.

Также, по данным Deep State, россияне захватили Григорьевку на Лиманском направлении.

К обстрелам. Ночью дроны атаковали склад "Эпицентра" под Киевом, где начался мощный пожар, сопровождаемый черным дымом. Что там горело с такой интенсивностью - власти не уточняли. Помимо склада, горели некие ангары, школа и другие объекты.

Также ночью россияне обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Торнадо". Есть погибший и 13 раненых.

Днем "Шахед" ударил по зданию в Слободском районе Харькова. Власти города сообщили, что прилет был по учебному заведению (паблики пишут о фармацевтическом университете).

Прокуратура опубликовала видео, где дрон пикирует на здание, и раздается взрыв. Судя по звуку и скорости, это может быть реактивная "Герань-3", применение которой фиксируют по Украине все чаще.

Украина при этом заявила, что ударила дронами по российскому НПЗ в Саратове. В местных пабликах писали о налете дронов и пожаре в районе, где расположен завод. Местные власти о последствиях не сообщали.

Зачем Зеленский критикует Трампа

Зеленский сегодня дал интервью британскому телеканалу Sky News , в котором фактически пошел против линии Трампа по войне в Украине.

Во-первых, он призвал президента США ввести жесткие санкции против РФ, не дожидаясь пока это сделают европейцы.

"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать собственные решения... Я уверен, что США могут применить достаточно санкций для того, чтобы навредить российской экономике, плюс у Дональда Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина бояться его. Европа уже ввела 18 санкционных пакетов против России. И все, чего сейчас не хватает, - это сильного санкционного пакета от США", - сказал Зеленский.

Напомним, что у Трампа противоположная позиция - он и его администрация уже неоднократно заявляли, что они введут санкции против покупателей российских энергоносителей (в частности, Китая) только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, что Европа делать пока отказывается. И за это европейцев Зеленский не критикует и по-прежнему требует от США ввести санкции в одностороннем порядке.

Во-вторых Зеленский раскритиковал саммит Трампа и Путина на Аляске.

Он заявил, что президент США там слишком "много дал" президенту РФ. И что Путин "должен был заплатить больше" за встречу с Трампом. Также Зеленский упрекнул, что его не пригласили на саммит: "Я думаю, если бы это была трехсторонняя встреча [с Украиной], у нас был бы какой-то результат".

В-третьих Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" по гарантиям безопасности Украины.

"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - заявил украинский президент.

Исходя из слов Зеленского, президент США до сих пор такую позицию не занял. А без поддержки Америки европейцы, как известно, давать серьёзные гарантии безопасности Киеву не готовы. Это заявление, возможно, является признаком роста напряжения между властями Украины, поддержанными Европой, с одной стороны, и Трампом с другой.

И не случайно Зеленский при этом раскритиковал саммит на Аляске.

Напомним, по данным СМИ, во время встречи на Аляске Путин предложил Трампу "компромиссный" (с точки зрения Кремля) план по завершению войны: президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса (снимая таким образом условия по выводу ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей). И плюс к тому Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины (но без присутствия войск стран НАТО).

Большинство источников указывают на то, что Трамп, в целом, с этим планом согласился. Однако его отвергли Зеленский и Европа. И теперь, исходя из этой версии, Путин ждёт, что Трамп "выполнит свою часть работы" и жестко надавит на Киев и на европейцев с целью побудить их принять согласованные на Аляске условия завершения войны.

Поэтому задача-минимум Киева и европейских стран не допустить такого давления. А задача-максимум - вернуть Трампа на "тропу войны" с Путиным и побудить его к жесткому давлению на РФ.

Но последняя задача пока не решается - Трамп выставил условия введения санкций против России, которые европейцы выполнять не хотят. Да и в целом, как показала его реакция на инцидент с беспилотниками в Польше, он избегает жестких оценок действий России.

При этом не факт, что и задача-минимум уже решена. Хоть Трамп пока и не предпринимает мер жесткого давления на Киев, но нет гарантий, что он не прибегнет к ним в будущем. По крайней мере, двери к такому сценарию все ещё не закрыты. К слову, сегодня американкий президент заявил, что "Зеленскому придется пойти на сделку по завершению войны в Украине".

Отсюда, судя по всему, и возобновившаяся критика Зеленского в адрес Трампа. Хоть пока она и звучит в довольно осторожной форме.

Курс доллара выше 45 и без денег на выборы. Бюджет-2026

Кабмин вчера утвердил проект госбюджета Украины на 2026 год и передал его в Раду.

Общие параметры документа: расходы составят 4,8 трлн грн (+415 млрд к 2025 году), доходы прогнозируются на уровне 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд или 18,8%). Дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании оценивается в 2 трлн 79 млрд грн, то есть почти на уровне внутренних доходов, или около 66 млрд долларов по нынешнему курсу. Кабмин закладывает среднегодовой курс 45,6 грн за доллар.

Самая большая статья расходов - военные нужды: на них выделят 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), что полностью соответствует доходной части бюджета (то есть все собранные Украиной налоги уйдут на армию).

В проекте бюджета Украины на следующий год не заложены расходы на выборы.

Но это само по себе еще ни о чем не говорит. В случае отмены военного положения и старта предвыборной кампании ЦИК внесет в Раду предложения по внесению в бюджет расходов на выборы.

Важнее другое – сам бюджет носит, по сути, предвыборный характер.

В нем заложено крупное увеличение социальных расходов, зарплат и пенсий, остались и крупные суммы на телемарафон (1,5 млрд гривен).

Так, расходы на соцсферу увеличиваются на 45 млрд, на образование (включая увеличение зарплат педагогов на 50%) на 66 млрд, на здравоохранение (опять же, с ростом зарплат медикам) на 38 млрд, на пенсии (включая их индексацию) расходы вырастут на 123 млрд. В совокупности прирост по данным статьям гораздо больше, чем прирост оборонных расходов (по последним плюс 168 млрд). Что является косвенным свидетельством о приоритетах властей на следующий год, хотя война пока еще не закончилась.

И это при том что на военные цели будут направлены почти все доходы, которые соберет сама Украина. То есть рост соцрасходов должен быть покрыт за счет внешнего финансирования, которое правительство, согласно проекту бюджета, ожидает в размере почти 2,8 трлн гривен.

И пока остается открытым вопрос, готовы ли европейские лидеры профинансировать ускорение роста социальных расходов Украины при том что сами призывают население своих стран затянуть пояса и готовиться к снижению социальных стандартов ради увеличения военных бюджетов и продолжения помощи Киеву.