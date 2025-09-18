Наступлением россиян на Купянск в Харьковской области командует бывший офицер ВСУ Сергей Стороженко, перешедший на сторону России еще в 2014 году. Сам Стороженко является уроженцем Харьковской области.

Об этом говорится в материале Би-Би-Си.

По информации издания, он учился на факультете разведки Института сухопутных войск в Киеве, затем начал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины, где прошел путь от комроты до командира бригады.

Также он был заместителем командира украинского контингента в Косово в составе сил KFOR.

Стороженко, как говорится в материале, перешел на сторону России после аннексии Крыма в 2014 году.

Со слов источника BBC, имеющего доступ к базам с личными данными, через неделю после "референдума" о российском статусе полуострова Стороженко получил паспорт РФ. Впоследствии в аннексированном Крыму он возглавил созданную 126 бригаду береговой охраны.

"Я думаю, в 2014-м ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться. 36-я бригада держалась, пока там был генерал Игорь Воронченко, заместитель командующего ВСУ по береговой обороне, а как только он уехал – начались разные договоренности. Доходило до того, что российские солдаты, блокировавшие бригаду, ходили на ее территории в баню", – рассказал бывший спикер ВСУ в Крыму и военный обозреватель полковник Владислав Селезнев, знакомый со Стороженко.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Стороженко возглавлял штаб 35-й армии РФ Восточного военного округа, которая в первые месяцы войны участвовала в боях на территории Харьковской области. В частности, за Изюм, который был захвачен россиянами весной 2022 года.

BBC также пишет, что в 2023 году Владимир Путин издал указ о присвоении Стороженко звания генерал-лейтенанта. Он возглавил 6-ю армию РФ, которая участвует в наступательных операциях в Харьковской области, в частности, в районе Купянска.

Ранне мы в отдельном материале писали о прорыве РФ в Купянск через газопровод.

В результате украинский военный заявил, что газопровод, по которому россияне смогли подойти к Купянску в Харьковской области, уже взорвали украинские силы обороны.