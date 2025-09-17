Газопровод, по которому россияне смогли подойти к Купянску в Харьковской области, уже взорвали украинские военные.

Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, его слова приводит "Суспильне".

"К текущему моменту вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее взорвали", - сказал он.

Однако Федоренко допустил, что россияне смогут восстановить газопровод. Трубу невозможно полностью разрушить, а только дистанционно атаковать, так как она находится под контролем армии РФ.

Из-за подрыва газовой магистрали российские войска теперь пытаются активнее преодолевать реку Оскол на лодках и плотах.

По оценке Федоренко, они намерены обойти Купянск с северо-запада и максимально продвинуться в самом городе.

Подробнее о прорыве РФ в Купянск через газопровод мы писали в отдельном материале.

