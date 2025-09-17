На днях к востоку от Константиновки в Краматорском районе Донецкой области ВСУ утратили все территории, которые были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

13 сентября на карте Deep State исчезла полоска зеленой зоны под Курдюмовкой и Андреевкой. Отметим, что раньше эта зона, которую украинские войска отбили у россиян в 2023 году, была гораздо обширнее.

На данный момент в районе Константиновки вся она исчезла, перейдя преимущественно под контроль РФ или в серую зону. Из того, что смогли освободить ВСУ в ходе контрнаступления два года назад, зеленым остался лишь небольшой участок у Орехово-Васильевки, что к северо-западу от Бахмута.

Но ключевые бои сейчас идут под Константиновкой. Какая ситуация там сейчас?

По словам украинского военного с позывным "Мучной", к югу от города наступление РФ идет в районах Катериновки и Клебан-Быка. Российские силы пытаются взять на этом участке под контроль территорию возле водохранилища, которое имеет значение для логистики и удержания позиций.

Юго-восточнее Константиновки россиянам удалось закрепиться в районе Александро-Шультино и частично на территории дачных массивов, которые уже примыкают к городу. "Мучной" отмечает, что там действуют диверсионные группы, которые маневрируют по садовым участкам и проверяют маршруты подхода. В случае накопления там российских войск они могут начать заходить в частный сектор Константиновки.

На северо-востоке российские силы пытаются прорваться через Предтечино к восточным подступам Константиновки. По словам "Мучного", продвижение идет медленно, но постоянно благодаря прибывающим российским резервам. Российские телеграм-каналы пишут, что штурм Предтечино идет с юга - то есть село пытаются окружить.

По словам украинского военного, рядом россияне зацепились за опорный пункт перед Ступочками. При этом российские телеграм-каналы заявляют, что речь об укрепрайоне ВСУ к западу от этой деревни.

"В целом картина складывается тревожная, противник методично подбирается к городу с нескольких направлений", — констатирует "Мучной".

Карта DeepState продвижения войск РФ в Ступочках и Предтечино не фиксирует, но на российских картах населенные пункты уже обозначены как частично контролируемые армией РФ.

Другие украинские военные пишут о массированных ударах по Константиновке, которые превзошли по интенсивности бомбардировки Торецка и Бахмута.

"Константиновка уже мало напоминает город, каким была год назад. Количество огневых средств, применяемых противником, кратно превышает те, что использовались по Торецку и Бахмуту", - сообщает военнослужащий "Айдара" Станислав Бунятов.

Ранее мы сообщали, что россияне штурмуют Серебрянское лесничество - последнюю территорию в Луганской области под контролем ВСУ.

Также армия РФ вошла в Купянск с северо-запада и закрепилась в городе.