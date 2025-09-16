Армия РФ продолжает попытки полного захвата Серебрянского лесничества – последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Заявляется, что российская армия пытается перекрыть логистику к позициям в районе Дроновки.

"К ней они уже добираются, в частности, со стороны села Серебрянка. Противник активно применяет пехоту, которая проникает через позиции украинских бойцов, пытается зайти в тылы и закрепиться там, а также создает максимально неприятные условия для удержания позиций СОУ, проводить ротации, предоставлять ресурсы и т.д. Активно работают экипажи дронщиков, усложняющих обстановку", – говорится в сообщении.

Паблик дает понять, что командованию нужно дать приказ об отводе войск, чтобы не потерять "бестолково людей, держа их до последнего в невыгодных условиях в самом лесу".

Также DS пишет об активных боевых действиях в Ямполе на лиманском направлении, где россияне, как вчера сообщалось, пытаются закрепиться на северных окраинах.

Война в Украине идет 1301-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают продвигаться в Днепропетровской области и на востоке Запорожской. Также, по данным украинского военного паблика Deep State, на покровском направлении армия РФ продвинулась на юго-западных окраинах Зверево. Кроме того, российские силы активизировались у Предтечино, заходя с юго-востока и пытаясь выйти на восточные окраины Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.