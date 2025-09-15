Россияне проникли в поселок Ямполь на лиманском направлении, надев для маскировки гражданскую одежду.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Паблик пишет, что в данный момент ВСУ пытаются зачистить поселок, но российские военные занимают позиции в домах, подвалах, погребах и т.д.

"В настоящее время в поселке продолжаются активные боевые действия", – сообщает Deep State.

Паблик считает, что "следует ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех восточнее позиций".

Отметим, что взятие Ямполя россиянами перережет основные коммуникации украинских подразделений, которые находятся к востоку от Ямполя и к северу от Северского Донца.

Ранее Deep State писал, что российские военные зашли в Купянск через новую трубу.

