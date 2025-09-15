Российские военные проникли в важный посёлок Ямполь под Лиманом. Карта
Россияне проникли в поселок Ямполь на лиманском направлении, надев для маскировки гражданскую одежду.
Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.
Паблик пишет, что в данный момент ВСУ пытаются зачистить поселок, но российские военные занимают позиции в домах, подвалах, погребах и т.д.
"В настоящее время в поселке продолжаются активные боевые действия", – сообщает Deep State.
Паблик считает, что "следует ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех восточнее позиций".
Отметим, что взятие Ямполя россиянами перережет основные коммуникации украинских подразделений, которые находятся к востоку от Ямполя и к северу от Северского Донца.
Ранее Deep State писал, что российские военные зашли в Купянск через новую трубу.
Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.