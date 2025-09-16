Во вторник, 16 сентября, в Украине идет 1301-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

9.09 Дрон ударил по складу "Эпицентра" под Киевом, пишут паблики.

8.48 Чёрный дым в Киевской области после прилёта "Шахедов".

Паблики пишут, что это город Васильков.

8.04 Ночью в Киевской области дроны (либо их обломки) попали по стоянке торгового центра. Во время тушения пожара по машине спасателей снова ударили беспилотники, сообщает ГСЧС.

Паблики сообщали о взрывах в районе Фастова и публиковали фото с дымом после прилета.

8.00 В ночь на 16 сентября Запорожье подверглось ракетному удару. Погиб один человек, 13 получили ранения, среди них двое детей, сообщает ГСЧС.

Огнем были охвачено три жилых дома площадью около 350 кв. м, две грузовые машины на стоянке и станция техобслуживания площадью 600 кв. м.