Россияне могут захватить Славянско-Краматорскую агломерацию "в ближайшем будущем" благодаря дронам. Об этом пишет военнослужащий "Азова" и бывший депутат Киеврады Александр Аронец.

По его заявлениям, российские fpv-дроны начали поражать цели на расстоянии 40-50 км от линии фронта.

"После нескольких дней поражений гражданских автомобилей на трассе Изюм–Славянск, можно было относительно безопасно добраться из Изюма в Славянск или из Днепра в Славянск (Краматорск) через Барвенково. Вчера враг поразил FPV-дроном автомобиль на трассе Барвенково–Славянск, на расстоянии примерно 40–50 км от линии боевого соприкосновения. (Похоже, что дроны-"матки" сбрасывают FPV в глубоком тылу.) Другие более южные трассы уже раньше простреливались", - пишет Аронец.

Он считает, что "перерезание логистики в Краматорскую агломерацию – это уже даже не половина пути к полной оккупации Донбасса".

"Сетки на трассах – это то, что должно было быть на вчера. Есть и другие необходимые шаги, о которых писали собратья. Но реагировать нужно уже. Иначе оккупация Краматорска, Славянская, Дружковки и Константиновки – это вопрос ближайшего будущего", – добавил он.

Аналогичную информацию сообщил и военнослужащий Станислав Бунятов.

"Враг уже готовится к масштабному наступлению на Донбассе, и первое, с чего начал, – очередное прощупывание направлений и поиск возможности тотального контроля логистических путей в Славянске и Краматорске. Огневое давление на эти дороги – довольно трудная задача, ведь они расположены относительно далеко от фронта, тем не менее, болезненный для нас результат имеют", – написал он в своем Telegram-канале.

Как россияне собираются захватывать Славянско-Краматорскую агломерацию, мы анализировали в отдельном материале.

