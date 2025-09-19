В пятницу, 19 сентября, в Украине идет 1304-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:33 Под Сумами ночью был прилёт по объекту инфраструктуры, сообщают власти области.

07:58 В результате ночной атаки на Киев зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в нескольких районах, заявляют власти.

В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация.

В Соломенском районе, по данным Кличко, произошло падение и взрыв дрона, на место направлены экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере, сообщили в КГВА. Поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает "Киевпастранс". Из-за этого не работает официальный сайт предприятия.

07:39 Власти Днепропетровской области подтвердили массированную атаку дронов на Павлоград.

Сообщается, что там вспыхнули пожары. Куда именно нанесен удар, не уточняется.

07:27 Ночью взрывы звучали в Павлограде Днепропетровской области.

Власти региона их не комментировали, при этом в местных телеграм-каналах пишут, что удары были сильные.