В пятницу, 19 сентября, в Украине идет 1304-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
08:33 Под Сумами ночью был прилёт по объекту инфраструктуры, сообщают власти области.
07:58 В результате ночной атаки на Киев зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в нескольких районах, заявляют власти.
В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация.
В Соломенском районе, по данным Кличко, произошло падение и взрыв дрона, на место направлены экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Из-за атаки возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере, сообщили в КГВА. Поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает "Киевпастранс". Из-за этого не работает официальный сайт предприятия.
07:39 Власти Днепропетровской области подтвердили массированную атаку дронов на Павлоград.
Сообщается, что там вспыхнули пожары. Куда именно нанесен удар, не уточняется.
07:27 Ночью взрывы звучали в Павлограде Днепропетровской области.
Власти региона их не комментировали, при этом в местных телеграм-каналах пишут, что удары были сильные.