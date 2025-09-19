В Купянске Харьковской области "назревает катастрофа, которую в течение года оттягивали, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений".

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, у армии РФ снова появляется шанс для захвата уже освобожденных территорий.

"Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины", - написала депутат.

При этом об умалчивании какой именно катастрофы идет речь, она не уточнила.

Тем временем спикер группировки "Север" Олег Сушинский в эфире телемарафона заявил, что россияне пытаются проникнуть в Купянск с севера и в городе уже фиксируют ДРГ.

"Касаемо Купянского направления, россияне ведут активные штурмовые действия с целью расширения плацдарма и проникновения в Купянск с севера. Город остается стратегически важной целью для российских войск, поэтому противник пытается использовать все свое количественное превосходство в личном составе и постоянно применяют все способы с целью проникновения в Купянск", - сказал он.

Ранее Deep State сообщал, что армия РФ зашла в Купянск. По некоторые данным, бои идут уже в центре города. Однако в Вооруженных силах Украины этот факт отрицали.

В то же время западные СМИ пишут, что наступлением россиян на Купянск командует бывший офицер ВСУ Сергей Стороженко, перешедший на сторону России еще в 2014 году. Сам Стороженко является уроженцем Харьковской области.