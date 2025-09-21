Растущая дальность российских дронов осложняет снабжение украинских военных. Дороги снабжения стали почти столь же опасны, как и окопы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Противник выбирает участок дороги и превращает его в кошмар. Каждая машина, что проезжает, получает удар", - рассказал сержант ВСУ, чей пикап попал под удар дрона.

"Задержки теперь постоянные. Иногда подразделение ждет боеприпасы, которые должны были привезти еще днем раньше, и в это время не может действовать в полную силу. Эвакуировать раненых стало труднее", - говорит сержант.

Сети против дронов, по его словам, не являются надежным решением - российские дроны часто целятся в столбы, которые их удерживают, обрушивая конструкции и превращая их в препятствия на дороге.

"Мы постоянно вынуждены чинить поврежденные опоры", - сказал Вадим Филашкин, глава Донецкой области.

Подполковник 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец отметил, что у Киева сейчас просто не хватает ресурсов для защиты всех линий снабжения по фронту.

Современные системы, например израильские радары, стоят миллионы долларов за штуку и покрывают всего около 10 километров. Средства радиоэлектронного подавления тоже дороги и в дефиците.

"При нехватке ресурсов нас загоняют в режим пожарных команд", - сказал он.

"Год назад такие удары были эпизодическими. Сейчас мы сталкиваемся с системными волнами атак по логистическим маршрутам, складам, дорогам в города и путям эвакуации", - добавил Запорожец.

В последние месяцы Россия начала применять новые методы ударов по украинской логистике. Дороги в 30 километрах от ближайших российских позиций, которые раньше считались безопасными, теперь регулярно атакуются.

Российские же силы стремятся таким образом изолировать оставшиеся украинские укрепрайоны в Донецкой области.

Украинские военные отмечают новую тактику: тяжелые "материнские" дроны залетают далеко за линию фронта и выпускают меньшие дроны-камикадзе, которые затем атакуют украинские машины.

"Матка" также служит ретранслятором, удерживая связь с операторами. Хотя 30 километров - это уже артиллерийская дальность, дроны гораздо точнее, особенно по движущимся целям, таким как грузовики.

Ранее мы писали, что российские войска в Покровске контролируют все пути снабжения и "создали зону поражения" с помощью беспилотников, что значительно осложняет снабжение украинских сил.



О том, что россияне наносят удары дронами вглубь украинских тылов на 30-40 километров, в последнее время массово пишут украинские военные.