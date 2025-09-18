Отряды россиян пробились в северную часть посёлка Шандриголово на лиманском направлении и закрепились там.

Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

В результате позиции ВСУ поблизости оказались под угрозой прицельных атак и ДРГ, добавляет он.

"По состоянию на сейчас: центр, восток и юго-восточная часть села – в серой зоне-контроль неполный, позиции упругие, но еще не полностью захвачены. Если противник сможет там закрепиться, то ситуация изменится в его пользу, произойдет переход от точечного контроля к более широкому плацдарму", – пишет "Мучной".

считает, что после установления контроля над Шандриголово россияне будут выбирать из трех вариантов дальнейших действий:

движение в сторону Новосёловки с последующим выходом на Яровую – обеспечение линий снабжения, повышение глубины продвижения и контроль транспортных направлений. Это даст им плацдарм для бросков на запад и заходов в тыл обороны ВСУ

продвижение к Александровке: цель – охват фланга и взятие под контроль подъездов к лесным массивам и полям, что облегчит логистику и манёвр

широкий накат в сторону лесного массива – если им удастся выйти в лес, они смогут укрыться, восстановить ресурсы и подготовить дальнейшие операции.

Ранее ВСУ взорвали трубу, по которой россияне проникли в Купянск.

Война в Украине продолжается 1303-й день. Последние новости с ключевыми событиями 18 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в город Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечаются и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, что были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.