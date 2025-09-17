Народный депутат Георгий Мазурашу прокомментировал своё заявление о "войне чужими руками забронированным Владимиром Зеленским".

"Понятно, что Зеленский не говорил это прямо. Это мои эмоции от услышанного", – объяснил Мазурашу.

Нардеп сказал, что вполне понятна позиция президента Украины, что "ключевое для нас, чтобы идти на прекращение войны – это гарантии безопасности для нашей страны".

"Но когда в этом контексте Владимир Александрович говорит: "Мы" не готовы идти ни на какие уступки"... У меня возникает вопрос: "мы" – это кто? Это те, которые не воюют и не будут воевать – забронированные? Или "мы" – это те самые смелые патриоты, которые стали на защиту Отечества, многие из них очень переутомлены, потому что воюют с 2014 года, и мы за них решаем, что будем без всяких компромиссов воевать до последнего?" – добавил Мазурашу.

Он подчеркнул, что "если мы не готовы идти на какие-либо компромиссы, то война не закончится".

Напомним, ранее нардеп Мазурашу заявил, что Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".

Также спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что президент Украины на встрече с депутатами заявил, что в случае ухудшения ситуации на фронте "будут трудные решения".

Война в Украине идет 1302-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.