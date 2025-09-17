Народный депутат Верховной Рады из партии "Голос" Ярослав Железняк раскритиковал проект бюджета Украины на следующий год, отметив, что в нем заложено меньше средств на оборону, чем требуется уже сейчас.

Об этом Железняк написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в документе не учитывается дополнительный дефицит расходов на военные цели в 300 млрд грн, который существует в этом году.

На денежное обеспечение и другие выплаты военным в бюджете 2026 года предусмотрено 1,143 трлн грн, что всего на 17,15 млрд больше, чем в 2025 году, где уже есть дыра в сотни миллиардов.

На закупку и ремонт техники и боеприпасов выделено 678,12 млрд грн - это на 4,65 млрд меньше, чем предусмотрено нынешним бюджетом.

Железняк также обратил внимание, что на различные социальные программы и предвыборные инициативы планируют потратить больше, чем на увеличение выплат военным. А расходы на "стратегические коммуникации, информационную безопасность и меры по евроинтеграции" увеличены в десять раз - до 4 млрд грн.

"Это не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов", - считает нардеп.

Его коллега Богдан Кицак заявил, что нет никаких признаков выборов в Украине в ближайшее время. Он считает, что необходимой для выборов стабилизации на фронте в ближайшие месяцы не прогнозируется. Также Кицак не согласен с мнением Железняка, что бюджет-2026 связан с подготовкой к выборам, поскольку половина его финансирования зависит от международных партнёров.

Напомним, в отдельном материале мы писали, что в проекте бюджета Украины на следующий год расходы на социалку увеличиваются значительно больше, чем на оборону. Причем профинансированы они должны быть за счет помощи иностранных партнеров. Но пока остается открытым вопрос, готовы ли европейские лидеры дать украинским властям денег на ускорение роста социальных расходов при том, что сами призывают население своих стран затянуть пояса и готовиться к снижению социальных стандартов для увеличения военных бюджетов и продолжения помощи Киеву.

Как мы писали ранее, нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный прогнозирует скорые выборы в Верховную Раду. По его словам, нынешняя каденция подходит к завершению, и уже в следующем году у страны, вероятно, будет новый состав парламента.