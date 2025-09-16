Народный депутат из партии "Слуга народа" Дмитрий Черный прогнозирует в ближайшие месяцы выборы в Верховную Раду.

Пост на эту тему он опубликовал в Фейсбуке.

"Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но чувствую, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны", - написал Черный.

Он призвал Владимира Зеленского высказаться на этот счет, дать четкие указания и ориентиры.

Между тем в проекте бюджета Украины на следующий год не заложены расходы на выборы, но соответствующие правки могут внести в любой момент, когда будет принято решение о проведении выборов. Важно, что сам бюджет носит предвыборный характер: в нем заложено увеличение социальных расходов, зарплат и пенсий, а также осталось немаленькое финансирование телемарафона - 1,5 миллиарда гривен.

