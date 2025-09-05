В последние недели после встречи Трампа с Путиным на Аляске и с Зеленским в Вашингтоне, в украинских политических кругах вновь с удвоенной энергией заговорили о грядущих выборах. Дают интервью известные политтехнологи, ширятся слухи о создании предвыборного штаба Залужного и тому подобное.

Однако, что еще важнее, соответствующие сигналы подает и сама власть, которая делает целый перечень шагов, многими трактуемые как подготовка к выборам. Например, снятие ограничений на выезд парней 18-22 лет из страны. Многочисленные инициативы по раздаче денег из бюджета различным категориям населения. Сам Зеленский стал заметно больше говорить о "мирных" делах - социалка, экономика. Причем все это смотрится не очень логично на фоне огромного дефицита бюджета и постоянных просьб украинских властей к зарубежным партнерам увеличить финансирование. А потому и порождает ощущение того, что "выборы уже не за горами".

С другой стороны, никакие выборы невозможны пока продолжается война. И пока нет видимых прорывов в деле переговоров. С точки зрения сторонних наблюдателей кажется, что процесс зашел в тупик.

Если обобщить публичные заявления участников переговоров и сообщения СМИ, то на Аляске Трамп и Путин согласовали схему по завершению войны в Украине: президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса (снимая таким образом условия по выводу ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей). И, плюс к тому, Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины.

Однако, Зеленский уже отказался выводить войска с Донбасса (в чем его поддержала Европа). А что касается гарантий безопасности, то Киев и европейцы продвигают идею с вводом в Украину западных миротворцев против чего категорически выступает Москва.

Путин, теперь, вероятно, ждет когда Трамп окажет давление на Зелинского, чтоб тот согласился на проговоренную на Аляске схему завершения войны (включая вывод войск со всей Донецкой области). А украинские власти и европейцы пытаются убедить Трампа не делать этого, а наоборот - оказать жесткое давление на Путина, чтоб тот согласился на прекращение огня по линии фронта и на ввод западных миротворцев в Украину.

Трамп пока не делает ни того, ни другого и, соответственно, процесс мирного урегулирования никуда не движется, а война продолжается.

При таких раскладах трудно испытывать сильный оптимизм относительно скорого прекращения огня и, следовательно, начала предвыборной кампании.

Тогда чем объясняется целая серия шагов власти, которые многие трактуют как подготовку к выборам?

Подробнее о том, готовится ли власть к выборам, читайте в статье "Страны".

Аттрацион предварительной щедрости

В один из последних раз комментируя ситуацию с выборами, Зеленский заявил, что Украине "открыта" к их проведению.

"Однако для проведения выборов нам нужно перемирие и на поле боя для того, чтобы безопасно было демократическим образом провести, легально провести выборы. То есть во время войны нельзя проводить выборы", - говорил Зеленский перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа.

Несколько дней спустя украинский президент, встречаясь с журналистами уже в Украине, добавил, что хотел бы, чтобы выборы скорее прошли в стране.

"Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д." - отметил Зеленский.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого (завершения войны - Ред.). Это единственная просьба ко всем желающим", - добавил президент Украины.

По наблюдениям "Страны", этой линии властей публично придерживаются примерно с момента избрания Трампа, когда на фоне разговоров о скором завершении войны чрезвычайно усилились в политкругах ожидания выборов.

И хотя потом, когда стало понятно, что быстрого мира не будет, ажиотаж несколько спал, многие политики и партии продолжили подспудно готовить свое участие в выборах.

Власти также включились в этот процесс, но непублично.

Как писала "Страна", ответственным за выборы был "назначен" один из фаворитов Зеленского первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его работа на этом направлении никак не проявляется. Хотя если на выборах военным и украинским беженцам за границей предложат проголосовать посредством некоего приложения на базе или связанного с государственным приложением "Дія", значит, Федоров, чье ведомство опекает "Дію", точно приложил к этому предложению руку. При этом, у оппозиции крайне отрицательное отношение к онлайн-голосованию из-за подозрений, что власти "накрутят" себе голоса.

Правда, пока четкого официального подтверждения со стороны власти намерений запустить электронное голосование нет, однако слухи об этом ходят постоянно.

Также обращают на себя внимание многочисленные социальные инициативы, которые в течение последнего месяца продуцирует власть.

Только в течение лета, например, народу предложили денежную помощь по программе "Пакет школьника" к 1 сентября и увеличение единовременной выплаты после рождения ребенка до 50 тыс грн (в рамках законопроекта о поддержании материнства), открыли выезд за границу юношам 18-22 лет и женщинам-депутатам местных советов, выполняющим свои обязанности на общественных началах.

Это все "титруется" как поддержка людей во время войны, но распространены подозрения, что дело тут - как раз в выборах. Особенно с учетом огромного дефицита бюджета и постоянных просьб украинских властей к партнерам увеличить финансирование.

Подобное видят даже в парламентской фракции "Слуги народа" (СН).

"Все вот это (вал социальных инициатив - Ред.) при огромной дыре в бюджете. Очень похоже на предвыборные маневры", - говорит народный депутат от СН, попросивший "Страну" об анонимности.

"Фонтанирование подобными социнициативами - это очевидное заигрывание с народом. К ним всегда прибегают, когда нужно "прокачать" рейтинг", - комментирует политолог Андрей Золотарев изданию.

Он видит и другие признаки "фактической подготовки" властей и вообще политических кругов к выборам, несмотря на многочисленные опровержения разных игроков.

"Смотрите: социологические опросы нам снова начали говорить о росте поддержки Зеленского. Насколько можно верить результатам социсследований при психологическом состоянии общества на четвертый год "большой войны", вопрос дискуссионный. Но мне кажется, что когда опросы стали выходить друг за другом, и, согласно им, положение властей уверенное и даже крепнет, хотя ситуация к этому не располагает, то, возможно, мы наблюдаем создание т.н. "эффект фургона с оркестром", согласно которому люди склонны присоединяться к мнению большинства. Вопрос, конечно, сработает ли это на выборах, но политтехнология в Украине известная", - комментирует политолог Золотарев.

Одновременно эксперт видит увеличения количества "знаковых" заявлений политиков о себе.

"К ним я отношу, например, статья Times о Билецком (командир ранее батальона "Азов", а сейчас 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий - Ред.), заявления Юлии Тимошенко о необходимости "борьбы с внешним управлением" и т.д. Это позиционирование, а в случае Тимошенко - перепозиционирование, так как ей нужно убрать осадок после голосования со "слугами" за закон об урезании полномочий НАБУ. Параллельно Тимошенко "будит" структуры "Батькивщины", чем занимаются уже и в "Евросолидарности", некоторых непарламентских партиях. И - в "Слуге народа". С мест докладывают, что это повсеместно. Обычно так происходит за год-полгода до выборов", - говорит Золотарев.

Уверены ли власти в скором завершении войны?

При всем при этом страна не знает, по каким правилам пройдут первые послевоенные выборы и вообще какая это кампания будет.

"Правила могут переписать уже под сами выборы, что превратит их в имитацию. Исходя из общеевропейских политических трендов и логики развития внутренней ситуации, я ожидаю минимум "молдовизации" и "румынизации" выборов. Что имею в виду под первой: на выборы постараются завлечь заграничных избирателей. В Молдове большинство избирателей проголосовали за оппонента Майи Санду Александра Стояногло, но той удалось перехватить победу с помощью зарубежных участков. Так гласит официальная версия, с которой не согласилась проигравшая сторона, но которая вполне удовлетворила западных партнеров. В Румынии, напомню, на последние президентские выборы не допустили наиболее популярного кандидата Кэлина Джорджеску, что также было безоговорочно принято европейской верхушкой. Один в один все повториться у нас вряд ли может, хотя посмотрим", - размышляет политолог Золотарев.

Собеседник в комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уверяет, что в парламентских стенах не ведется "никакой реальной законопроектной работы на тему выборов".

"Кажется, что власти и все остальные стараются "держать нос по ветру", но реалии, в том числе, переговорный трек, не позволяют мне ожидать быстрых выборов", - говорит источник.

Вместе с тем, другие собеседники во фракции СН говорят, что Центризбирком все время просит Раду наконец подготовить закон о первых послевоенных выборах, однако ничего не двигается с места.

"Просьбами они отвечают на "предвыборные" вопросы, прежде всего - от самих парламентариев: а сколько времени и денег нужно на организацию кампаний, а где кто, а когда как? ЦИК логично говорит: мы не можем пальцем в небо, сначала установите правила - то есть дайте закон, и вот тогда на основании этого документа мы будем давать ответы. Он значительно бы облегчил нам планирование, в том числе в плане финансов, организационную работу. Те в Раде, кто не очень, мягко говоря, понимает специфику и статус ЦИК, недовольны такой позицией. При этом рутинная работа, например, по уточнению, наполнению реестра избирателей ведется, но ее не стоит привязывать к избирательному процессу", - объясняет собеседник в профильном комитете.

Центризбирком не готов к проведению выборов без нового избирательного законодательства. Фото: страница ЦИК в Facebook

Ситуация, при которой, с одной стороны, ощущается приближение предвыборной кампании, а с другой стороны - нет каких-либо четких признаков скорого завершения войны, вызывает недоумение даже в "Слуге народа".

"Нет никакого понимания ни по тому когда может быть мир. Ни, тем более, по поводу конкретных условий завершения войны. И в этой связи развернувшаяся активность Банковой и правительства по социальным инициативам вызывает большое недоумение - зачем сейчас все это? При этом четкого ответа на этот вопрос из Офиса президента нет", - сказал "Стране" один из депутатов.

Нет четкого понимания даже в кругах, близких к Банковой. Источники оттуда называют две противоположные версии.

Первая исходит из того, что на Банковой действительно абсолютно уверены в том, что война в ближайшее время закончится. Правда, на чем эта уверенность основывается ясности немного. Если не будет каких-либо форс-мажоров, которые кардинально изменят ситуацию на фронте, то скорое прекращение огня, теоретически, возможно только в одном случае - если Зеленский согласится на описанные выше условия, предложенные Путиным на Аляске. Но официально он их, напомним, отвергает. Правда, есть конспирологическая теория, что Банковая уже в реальности на эти условия согласилась, а сейчас просто ведет "игру на публику", чтоб показать украинской общественности свою "жесткую позицию". При этом вывод войск из Донецкой области может быть представлен не как выполнение условий Путина, а как вынужденная мера, диктуемая усложнившейся ситуацией на фронте - чтоб избежать окружения и "спасти армию для будущей защиты Украины". Впрочем, пока нет никаких признаков того, что Киев готов идти на такие шаги и выполнять условия Путина.

Вторая версия гласит, что в реальности на Банковой в скорое окончание войны и выборы не верят. А предпринимаемые меры, которые многие трактуют как предвыборные (снятие ограничений на выезд молодых парней и раздача денег населению по различным программам), с подготовкой к выборам не связаны, а являются стремлением властей создать у народа ощущение, что "жизнь налаживается" и даже во время войны "можно жить нормальной жизнью". Цель - избежать сваливания общества в тотальную депрессию и апатию на фоне несбывшихся ожиданий скорого окончания войны. А также остановить отток населения за границу. Особенно молодежи. Отметим, что подобную линию с начала полномасштабной войны проводит и Кремль, который старается создать в российском обществе ощущение, что "война где-то там идет, но нормальная мирная жизнь в тылу продолжается и даже улучшается - растут экономика и зарплаты". Правда, Киеву создать такое ощущение в обществе будет куда труднее, чем Москве - так как в Украине, в отличие от России, вся территория страны войну чувствует - как в форме постоянных обстрелов, так и в форме мобилизации и запрета на выезд из страны мужчин старше 22 лет.

"У тех, кто в последнее время общался с Зеленским и с Ермаком складывается впечатление, что они уверены в каких-то больших переменах по войне и миру в ближайшее время. Что это за перемены - они не говорят. Реальный ход переговоров знает только очень узкий круг лиц. Но в целом такие сигналы с их стороны и порождают слухи, что развязка в ту или иную сторону близка", - сказал "Стране" один из экспертов, работающий с Офисом президента.