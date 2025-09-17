Зеленский дал понять "слугам народа", что намерен воевать до последнего, но чужими руками — нардеп Мазурашу
Президент Украины Владимир Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами из партии "Слуга народа" заявил о готовности вести войну как можно дольше.
Об этом сообщил в видеообращении нардеп Георгий Мазурашу, который присустствовал на встрече.
По словам парламентария, "как и другие забронированные [от мобилизации, президент] дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".
Также Мазурашу рассказал о заявлении Зеленского, что на войну в следующем году необходимо 120 миллиардов долларов, "половину из которых еще непонятно где брать".
Ранее спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что президент Украины на встрече с депутатами заявил, что в случае ухудшения ситуации на фронте "будут трудные решения".
В отдельном материале мы подробно разбирали заявления "слуг народа" о скором окончании войны. Народные депутаты Федор Вениславский и Дмитрий Черный отметили, что активность политсил указывает на близкий конец войны, а избирательная кампания может начаться в ближайшие месяцы.
