Президент Украины Владимир Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами из партии "Слуга народа" заявил о готовности вести войну как можно дольше.

Об этом сообщил в видеообращении нардеп Георгий Мазурашу, который присустствовал на встрече.

По словам парламентария, "как и другие забронированные [от мобилизации, президент] дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".

Также Мазурашу рассказал о заявлении Зеленского, что на войну в следующем году необходимо 120 миллиардов долларов, "половину из которых еще непонятно где брать".

Ранее спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что президент Украины на встрече с депутатами заявил, что в случае ухудшения ситуации на фронте "будут трудные решения".

В отдельном материале мы подробно разбирали заявления "слуг народа" о скором окончании войны. Народные депутаты Федор Вениславский и Дмитрий Черный отметили, что активность политсил указывает на близкий конец войны, а избирательная кампания может начаться в ближайшие месяцы.

