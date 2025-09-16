Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с народными депутатами партии "Слуга народа" заявил, что если ситуация на фронте ухудшится, то "будут трудные решения".

Об этом сообщила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии украинским изданиям.

По словам Палийчук, встреча длилась 1,5 часа. Обсуждались, среди прочего, вопросы гарантий безопасности для Украины и готовность к мирному процессу.

На встрече были всего 150 членов парламентской фракции из 230: часть нардепов не присутствовала, поскольку занята консультациями по проекту госбюджета на 2026 год, часть - в командировке, а некоторые - на больничном.

Палийчук сообщила, что в начале октября планируется ещё одна такая встреча.

Напомним, недавно в Офисе президента заявили, что мобилизация в Украине продолжится и после завершения войны.

В то же время у Зеленского сейчас не рассматривают дальнейшее снижение возраста мобилизации в Украине.

Война в Украине идет 1301-й день.

