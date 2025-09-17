Проект украинского госбюджета-2026 подготовлен из расчета, что война будет продолжаться в течение всего 2026 года.

Об этом заявил депутатам министр финансов Украины Сергей Марченко.

Слова Марченко на заседании бюджетного комитета Верховной Рады приводит в своем телеграм-канале народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко.

Ранее Зеленский назвал необходимую сумму для того, чтобы Украина могла воевать в следующем году. По словам президента, всего стране требуется 120 миллиардов долларов, чтобы воевать весь 2026 год.

Как мы писали, на днях Кабмин утвердил проект госбюджета Украины на 2026 год. Главный приоритет бюджета - военные нужды. На эти цели направят 2,8 трлн грн (то есть всю доходную часть бюджета) или 27,2% ВВП, что на 168,6 млрд больше, чем годом ранее. На производство вооружений предусмотрено минимум 44,3 млрд грн.

Напомним, что прирост расходов на социальные нужды в госбюджете-2026 на порядок больше, чем на оборону, из-за чего многие увидели в этом подготовку к выборам.

О том, почему в партии Зеленского заговорили о скором конце войны и о выборах, мы писали в отдельном материале.