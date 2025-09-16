В поданном Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады проекте государственного бюджета на 2026 год предлагается повысить прожиточный минимум, который не менялся с 2024 года. Правительство предложило увеличить его на 289 гривен (около 7 долларов), а также минимальную пенсию на 234 гривны (около 6 долларов).

В проекте бюджета прожиточный минимум указан на уровне 3209 гривен, тогда как с прошлого года он составляет 2920 гривен. Минимальную пенсию Кабмин предлагает поднять до 2595 гривен.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения в проекте следующий:

детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

трудоспособных лиц — 3328 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность, — 2595 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность, применяемую для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда — 1600 гривен.

Кроме того, согласно проекту финансового документа, в следующем году предприятия для сохранения права на бронирование сотрудников от мобилизации должны повысить среднюю зарплату своих сотрудников с 20 тысяч до 21,6 тысячи гривен. Между тем постановление правительства №1332 от 22 ноября 2024 года предусматривает, что для бронирования работников их средняя зарплата должна составлять от 2,5 минимальных.

В проекте госбюджета - 2026 предусмотрен и рост минимальной зарплаты с 1 января до 8647 гривен с нынешних 8000 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин заложил в проект госбюджета средний курс 45,6 гривны за доллар.

Также мы приводили другие ключевые показатели бюджета на следующий год.