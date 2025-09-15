Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на следующий год средний курс 45,6 гривен за доллар.

Об этом сообщил народный депутат (партия "Голос") Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"В документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год... Но это легко сосчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах). Правительство закладывает среднегодовой курс гривни к доллару как 45,6 грн/$", – написал Железняк.

Впрочем, как мы уже писали, реальный курс гривны к доллару будет зависеть от объёма западной помощи, которая поступит для поддержки украинского бюджета. Если он окажется ниже, чем планирует сейчас правительство, то вполне вероятна существенная девальвация гривны.

Напомним, что сегодня Кабмин утвердил проект госбюджета Украины на 2026 год и передал его в Верховную Раду. Главный приоритет бюджета - военные нужды. На эти цели направят 2,8 трлн грн (то есть всю доходную часть бюджета) или 27,2% ВВП, что на 168,6 млрд больше, чем годом ранее. На производство вооружений предусмотрено минимум 44,3 млрд грн.