Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный призвал общество начать дискуссию по смене дизайна гривневых банкнот, отметив, что тот не менялся уже 30 лет.

"Концепция дизайна гривни не изменялась с 1992 года. Идея, которую воплотили художники Василий Лопата и Борис Максимов в первом дизайне банкнот гривни, предполагала воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной - изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей. Эта концепция оставалась неизменной для всех четырех поколений гривни. Прошло уже 30 лет. Сменилась Украина, изменились украинцы. Какие смыслы должна транслировать гривня сегодня? Национальный банк предлагает об этом подумать", - пишет Пышный.

Гривню он называет оружием и считает, что деньги могут объединить нацию.

Глава НБУ пояснил, что сейчас пишется новая определяющая страница истории - на поле боя и в сердцах современных героев, современных жителей Украины, которые противостоят вооруженной агрессии России и ее пропаганде.



"Банкноты, которые в течение следующих десятилетий будут рассказывать о переломном моменте в становлении украинской нации, мы должны создавать все вместе", - добавил Пышный.

Похожие тезисы банкир продвигал и в прошлом году, когда предлагал инициировать переименование двух оставшихся в обороте номиналов мелких монет (10 и 50 копеек) из копеек в шаги. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду в октябре 2024 года. Однако идею активно критиковали в соцсетях, и она не нашла широкой поддержки у народных депутатов.

Нацбанковский законопроект до сих пор не рассмотрели, и неясно, будет ли он принят в 2025 году, хотя Андрей Пышный неоднократно заявлял, что новый тираж 50-копеечных монет объемом 20 млн штук будет отчеканен уже с новым названием. Однако НБУ получит на это право только после изменения законодательства.

Когда идея с шагами забуксовала, Пышный заговорил об изменении дизайна бумажной гривны. Это Нацбанк может делать без согласования с Радой, и возможно, изменение дизайна станет единственный шансом главного банкира оставить свой след в изменении денежного ряда Украины.

О том, почему НБУ предлагал новую денежную реформу, мы подробно рассказывали в отдельном материале.