Лидер партии "Справедливая Россия - за правду" и депутат Госдумы РФ Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновленных российских банкнотах изображения городов - героев войны 1941-1945 гг., включая Одессу и Киев.

Обращение публикуют российские СМИ.

В письме Миронова сказано, что в преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей можно посвятить их дизайн "подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск". В дизайне банкнот он предложил указать: "Город - герой Великой Отечественной войны".

По словам Миронова, перечисленные города "навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство".

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Тем временем в Украине вместо копеек хотят ввести шаги. С таким заявлением выступил Национальный банк.





