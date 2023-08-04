Нацбанк представил новую монету номиналом 10 гривен, на которой изображен комплекс зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как сообщается, монета посвящена воинам противовоздушной обороны Украины и продолжает серию коллекционных денежных знаков во славу Вооруженных сил.

Ранее Нацбанк отчеканил памятные монеты "Силы теробороны ВСУ" номиналом в 10 гривен. На ней изображены двое военнослужащих со стрелковым оружием в руках.

Это была первая оборотная монета из серии "Вооруженные Силы Украины", замглавы НБУ сказал, что это также первая монета со значительным тиражом в 10 млн штук.

Как мы сообщали, в 2021 году был анонсирован выпуск памятной монеты, посвящённой украинским десантным войскам. На ней изображена эмблема Десантно-штурмовых войск Украины и военнослужащий с мечом и крыльями.

Также в числе последних новинок, НБУ выпустил в обращение памятную монету в честь евразийской рыси. Численность популяции этой представительницы семьи кошачьих на территории Чернобыльского заповедника составляет до ста особей. В результате освоения лесов и прямого преследования человеком еще в XIX веке рысь стала редким животным.