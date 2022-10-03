Нацбанк отчеканил памятные монеты "Силы теробороны ВСУ" номиналом в 10 гривен. Фото
Нацбанк отчеканил памятные монеты "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен на сумму в 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Это первая оборотная монета из серии "Вооруженные Силы Украины", которая по размерам и техническим характеристикам идентична обычной монете номиналом в 10 грн", - заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан в ходе презентации.
Замглавы НБУ также сказал, что это первая монета со значительным тиражом в 10 млн штук.
Ранее Нацбанк выпускал монеты тиражами до 5 млн штук.
Памятная монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" обязательна к принятию во время наличных расчетов.
На реверсе монеты изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ: "Готовы к сопротивлению".
Аверс монеты – идентичен обычным монетам номиналом в 10 гривен.
Общая сумма 10 миллионов 10-гривневых монет - 100 миллионов гривен.
Ранее Нацбанк выпустил памятную медаль "Службы безопасности Украины".
Также Нацбанк продлил на год срок обмена монет в 1, 2 и 5 копеек.