Нацбанк отчеканил памятные монеты "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен на сумму в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это первая оборотная монета из серии "Вооруженные Силы Украины", которая по размерам и техническим характеристикам идентична обычной монете номиналом в 10 грн", - заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан в ходе презентации.

Замглавы НБУ также сказал, что это первая монета со значительным тиражом в 10 млн штук.

Ранее Нацбанк выпускал монеты тиражами до 5 млн штук.

Памятная монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" обязательна к принятию во время наличных расчетов.

На реверсе монеты изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ: "Готовы к сопротивлению".

Аверс монеты – идентичен обычным монетам номиналом в 10 гривен.

Общая сумма 10 миллионов 10-гривневых монет - 100 миллионов гривен.

Ранее Нацбанк выпустил памятную медаль "Службы безопасности Украины".

Также Нацбанк продлил на год срок обмена монет в 1, 2 и 5 копеек.