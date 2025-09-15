Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что россияне продвигаются в Днепропетровской области и под Добропольем Донецкой области. Также она обвинила командование ВСУ в неправдивой информации и в очередной раз призвала готовиться к блэкауту.

Пост об этом появился в ее соцсетях.

По мнению Безуглой, Украина либо изменится, либо превратится в "страну-хоспис".

"У Доброполья ситуация продолжает ухудшаться, и никакого российского клина не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах. Да, россияне наступают внутри Днепропетровской области. Это все полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность, или это такой замысел", - написала Безуглая.

По ее словам, большинство людей не хотят идти в армию, потому что нет доверия системе.

"Мы продолжаем "верить в ВСУ", избегать ВСУ или же, попав в систему, пытаемся "порешать с ВСУ" разными путями. Меньшинство воюет, а еще меньшее меньшинство – идейно. Но в то же время не обвиняю большинство: большинство нужно направлять, чтобы люди доверяли системе, понимали свой путь и знали, что их не отправят на смерть за косой взгляд или пост в Фейсбуке", - заявила нардеп.

Она считает, что без изменений ситуация будет год за годом ухудшаться.

"Мы заходим в очередной круг без ключевых решений, инерционного периода. Проблема в том, чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации военных и политических вводных, а если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис. Это будет постепенно, как происходит год за годом, месяц за месяцем. Это прекрасно понимают в России и максимально способствуют такому развитию событий. Относительно решимости США и Европы, мира - все видите", - отметила Безуглая.

Неделю назад она обвиняла Сырского во лжи и манипуляции из-за заявления о ситуации под Покровском.

