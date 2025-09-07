Народный депутат Украины Марьяна Безуглая назвала "манипуляцией и ложью" слова главкома ВСУ Александра Сырского о возвращении территорий под Покровском.

Таким образом она прокомментировала его публикацию о том, что ВСУ успешно отбивают у россиян захваченные земли в Донецкой области.

"Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу – также и на Добропольском направлении", - написал Сырский в своем телеграм-канале.

Безуглая с этим не согласилась.

"Манипуляция и ложь. Пока он на посту, забудьте о реформе ВСУ", - заявила она в своих соцсетях.

Между тем вот как выглядит динамическая карта покровского направления за август, где, по версии Сырского, ВСУ отбили территорий больше, чем захватили россияне.

Судя по карте Deep State, под Покровском продвижения у ВСУ в августе почти не видно, а на добропольском направлении российский выступ был срезан примерно на 50%.

Напомним, ранее мы уже писали о критике Марьяны Безуглой в адрес Генерального штаба. Поводом стало заявление ВСУ, опровергающее захват двух населённых пунктов в Днепропетровской области. В связи с этим Безуглая назвала Генштаб лжецами.

Также в конце июля Безуглая обвиняла главкома ВСУ в отвлечении внимания общественности от провалов в Покровске.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

