Народная депутат Марьяна Безуглая призналась, что у нее синдром Аспергера.

Об этом она написала в комментариях под одним из постов в Facebook.

Синдром Аспергера — это форма расстройства аутистического спектра. Люди с этим синдромом могут иметь трудности в социальном взаимодействии, имеют специфические особенности восприятия, а также выраженную сосредоточенность на интересующих их темах. При этом интеллект у таких людей, как правило, в пределах нормы, а речевые навыки не нарушены.

"Наше мышление действительно несколько иное. Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выдается результат, который состоит из всех, на мой взгляд, учтённых переменных. Я испытываю эмоции, но несколько иначе. И чаще всего это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и так далее. Нам также очень трудно лгать — я фактически не лгу, но, конечно, могу ошибаться в суждениях", - сообщила нардеп о своем недуге.

По словам Безуглой, большинство людей, которым было известно об этой особенности, использовали это знание против нее.

"Осознавая специфику, сделала ее своим оружием, орудием для достижения собственных идей, определив приоритетным путем работу для государства на среднесрочную перспективу, учитывая войну, которая началась в 2014 году", — добавила она.

В последнее время нардеп часто допускает в соцсетях глумливые высказывания, которые вызывают возмущение. Так, она раскритиковала покойного нардепа из "Голоса" Ярослава Рущишина за то, что он погиб не в бою, а в ДТП.

А в июне Безуглая написала о жертве обстрела Киева, что ее настигла карма.