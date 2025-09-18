Оборона Покровска в Донецкой области может подойти к концу.

Об этом пишет британский телеканал Sky News со ссылкой на эксперта отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Марину Мирон.

Ситуация там ухудшается, констатировала Мирон. По ее словам, российские войска контролируют все пути снабжения и "создали зону поражения" с помощью беспилотников, что очень затрудняет украинскими силам снабжение в Покровске.

"Это (захват Покровска - Ред.) займет время, потому что то, что россияне пытаются сделать, по сути выдавить украинцев. Они не хотят штурмовать город, так как это слишком сложно и слишком трудоемко, что предполагает большие потери. Вместо этого они пытаются полностью окружить его", - считает эксперт.

По словам Мирон, происходящее отражает "изменившийся подход" командования РФ, которое предпочитает более медленные операции по окружению, а не волны с большими потерями, с помощью которых были захвачены такие города, как Бахмут.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что Россия перебросила опытных морпехов для окружения Покровска.

В отдельном материале мы писали, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая назвала "манипуляцией и ложью" заявление главкома ВСУ Александра Сырского о возвращении территорий под Покровском. Так она отреагировала на его публикацию о том, что ВСУ успешно отбивают у российских войск захваченные участки Донецкой области.

