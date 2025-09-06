Российское командование перебросило в район Покровска Донецкой области опытные подразделения морской пехоты и пытается окружить всю агломерацию.

Об этом сообшает 7-й корпус десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины.

"В течение последних недель враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город одиночными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников. Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или миномётчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы серой зоны", – передают украинские военные.

Одновременно с подготовкой прямого наступления россияне усиливают фланговые атаки с использованием бронетехники и мототехники, пытаясь перерезать пути снабжения 7-го корпуса и взять в окружение покровскую агломерацию.

Ранее сообщалось, что армия РФ продвинулась под Покровском, Лиманом и в Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается 1291-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 5 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.