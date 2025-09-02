Генштаб Вооружённых сил Украины заявляет об освобождении Удачного к юго-западу от Покровска в Донецкой области.

Опубликованы кадры с развёртыванием государственного флага на крыше одного из зданий посёлка.

Заявляется, что штурмовые действия ВСУ в этом населённом пункте продолжались две недели.

Украинские военные паблики этого пока не подтверждают. В последней сводке украинского военного паблика Deep State южный край Удачного контролирует армия РФ, а остальная часть посёлка находится в серой зоне.

Украинский военный с позывным Мучной на днях писал, что противник пытается окончательно закрепиться в Удачном с целью захватить шахту в его северной части.

За последние дни армия РФ продвинулась в Днепропетровской области около деревни Малиевки, захватив при этом Воскресенку, сообщает Deep State.

Россияне также продвинулись в приграничных районах Украины на севере Харьковской области.

Ранее армия РФ продвинулась под Покровском, Лиманом и в Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается 1287-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении села Чунишино, сообщает Deep State. Также противник захватил посёлок Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

