Генштаб ВСУ заявляет об освобождении Удачного под Покровском. Видео
Генштаб Вооружённых сил Украины заявляет об освобождении Удачного к юго-западу от Покровска в Донецкой области.
Опубликованы кадры с развёртыванием государственного флага на крыше одного из зданий посёлка.
Заявляется, что штурмовые действия ВСУ в этом населённом пункте продолжались две недели.
Украинские военные паблики этого пока не подтверждают. В последней сводке украинского военного паблика Deep State южный край Удачного контролирует армия РФ, а остальная часть посёлка находится в серой зоне.
Украинский военный с позывным Мучной на днях писал, что противник пытается окончательно закрепиться в Удачном с целью захватить шахту в его северной части.
За последние дни армия РФ продвинулась в Днепропетровской области около деревни Малиевки, захватив при этом Воскресенку, сообщает Deep State.
Россияне также продвинулись в приграничных районах Украины на севере Харьковской области.
Ранее армия РФ продвинулась под Покровском, Лиманом и в Днепропетровской области.
Война в Украине продолжается 1287-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении села Чунишино, сообщает Deep State. Также противник захватил посёлок Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.
