Армия РФ снова продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях - Deep State
У российских войск зафиксировано новое продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
По информации, россияне смогли продвинуться в населенных пунктах Сосновке, Березовом и Новоивановке.
При этом также продвижение у армии РФ есть под Мирноградом (в Новоэкономическом, где в последнее время контратаковали ВСУ) и к югу от Константиновки (со стороны Романовки в направлении Клебан-Быка).
Ранее мы писали, что российские войска продвинулись на запад в Днепропетровской и Запорожской областях. Движение зафиксировано в районе Новониколаевки и Новоивановки (по ряду данных, она уже захвачена).
Война в Украине идет 1306-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
Тем временем в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС и что решил президент Владимир Зеленский Зеленский по ситуации и войной в Украине.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.