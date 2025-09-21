У российских войск зафиксировано новое продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По информации, россияне смогли продвинуться в населенных пунктах Сосновке, Березовом и Новоивановке.

При этом также продвижение у армии РФ есть под Мирноградом (в Новоэкономическом, где в последнее время контратаковали ВСУ) и к югу от Константиновки (со стороны Романовки в направлении Клебан-Быка).

Ранее мы писали, что российские войска продвинулись на запад в Днепропетровской и Запорожской областях. Движение зафиксировано в районе Новониколаевки и Новоивановки (по ряду данных, она уже захвачена).

Война в Украине идет 1306-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Тем временем в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС и что решил президент Владимир Зеленский Зеленский по ситуации и войной в Украине.

