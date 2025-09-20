Российские войска продвинулись на запад в Днепропетровской и Запорожской областях. Движение зафиксировано в районе Новониколаевки и Новоивановки (по ряду данных, она уже захвачена).

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом РФ продвинулась к югу от Константиновки - со стороны Екатериновки в направлении водохранилища Клебан-Бык.

В то же время российский генштаб утверждает, что к югу от водоема блокированы украинские войска. Киев этого не подтверждал.

Минобороны России также заявляет о захвате населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.

По карте DeepState больная часть села находится в серой зоне. При этом паблик ранее сообщал о продвижении РФ на данном направлении.

В Украине захват официально не подтверждали.

Ранее мы писали, что прифронтовая Константиновка почти полностью опустела. Кадры из города, снятые волонтёром, публикуют украинские телеграм-каналы.

Война в Украине идет 1305-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1304-го дня: в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС, что решил Зеленский по войне.

