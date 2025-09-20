Армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях - Deep State
Российские войска продвинулись на запад в Днепропетровской и Запорожской областях. Движение зафиксировано в районе Новониколаевки и Новоивановки (по ряду данных, она уже захвачена).
Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
При этом РФ продвинулась к югу от Константиновки - со стороны Екатериновки в направлении водохранилища Клебан-Бык.
В то же время российский генштаб утверждает, что к югу от водоема блокированы украинские войска. Киев этого не подтверждал.
Минобороны России также заявляет о захвате населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.
По карте DeepState больная часть села находится в серой зоне. При этом паблик ранее сообщал о продвижении РФ на данном направлении.
В Украине захват официально не подтверждали.
Ранее мы писали, что прифронтовая Константиновка почти полностью опустела. Кадры из города, снятые волонтёром, публикуют украинские телеграм-каналы.
