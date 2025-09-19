Прифронтовая Константиновка почти полностью опустела.

Кадры из города, снятые волонтёром, публикуют украинские телеграм-каналы.

Мужчина рассказал, что взялся эвакуировать пожилую пару, проживавшую на восточной окраине города, выходящей на Донецкую трассу – район, более всего подвергающийся обстрелам.

Волонтёр пересёк город по центральному проспекту, местами закрытом сеткой. У обочины дороги сгоревшие автомобили. По мере продвижения вокруг стали заметны всё большие разрушения: многоэтажные дома с чёрными от пожара окнами, уничтоженный магазин, разбитая остановка. В глубине застройки поднимается дым. На трассе множественные следы, характерные для разорвавшихся боеприпасов. Перед частным сектором, куда заехал автор видео, у обочины стоял гражданский автобус, врезавшийся в дерево.

По пути волонтёру встретились лишь пешеход и только три машины, одна из которых была обшита защитой от FPV-дронов.

Ранее мы публиковали видео с главной трассы на Херсон, который оказался в "дроновом полуокружении".

Война в Украине продолжается 1304-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе деревень Кондрашовки и Степной Новосёлки. Мониторинговые каналы также зафиксировали продвижение противника в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

