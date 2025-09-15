В Днепропетровской области власти расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Теперь она распространяется на новые еще 18 населенных пунктов Синельниковского района.

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

Речь идёт о посёлке Покровское и соседних населённых пунктах: Андреевке, Богодаровке, Братском, Отрадном, Вольном, Водяном, Гае, Добропасовом, Левадном, Новоалександровке, Новоскелеватом, Александровке, Отришках, Писанцах, Скотоватом, Старокасьяновском, Черненково.

Отметим, что от Покровского до фронта около 20 километров. Однако именно в этом направлении сейчас развивается наступление РФ в Днепропетровской области. Через Покровское проходят основные коммуникации укрепрайона ВСУ в Гуляйполе на запорожском фронте.

Напомним, ранее сегодня депутат Марьяна Безуглая заявила, что бои идут в Днепропетровской области и россияне захватывают там новые населенные пункты.

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.