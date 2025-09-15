Многие украинцы не хотят эвакуироваться из прифронтовых районов, потому что власть не предоставляет им жилье для проживания на новом месте.

Об этом говорится в репортаже британской информ-корпорации ВВС News

"Одни не могут уехать, другие – не хотят. Власти помогают эвакуировать жителей, находящихся в прифронтовых районах, но не могут обеспечить их жильём на новом месте. И, несмотря на растущую угрозу со стороны российских беспилотников, есть те, кто предпочитает рискнуть и остаться, нежели покинуть свои дома", – говорится в статье.

Издание приводит статистику ООН, согласно которой большинство тех, кто остался в прифронтовых городах Украины, – пожилые люди. На них приходится основная доля потерь среди гражданского населения.

Всего, по официальным данным, в эвакуации нуждаются 218 тысяч жителей Донецкой области. Более 16 тысяч из них – дети.

Ранее появились кадры из Павлограда, где стало проблемой размещать и переправлять беженцев после прорыва россиян к Доброполью.

Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена на северо-западе Донецкой области.