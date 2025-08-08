Министерство юстиции начало эвакуацию двух исправительных колоний и следственного изолятора в Запорожской области. Это последние пенитенциарные учреждения в регионе, откуда не были эвакуированы обитатели.

Об эвакуации ведомство сообщило в ответ на запрос издания ZMINA.

Как сказано в ответе Минюста, руководство Запорожской ОВА и 17-го армейского корпуса Сухопутных войск решили провести обязательную эвакуацию осужденных и взятых под стражу, находящихся в трех учреждениях:

Запорожский следственный изолятор;

Вольнянское учреждение исполнения наказаний №11;

Каменская исправительная колония №101.

По словам председателя организации "Защита заключенных Украины" Олега Цвилого, колонии и СИЗО вывозят из-за удара КАБ по Беленьковской исправительной колонии №99 28 июля, в результате чего погибли 17 заключенных, а более 40 были ранены.

"Одиннадцатая и сто первая колонии расположены рядом, в 15–20 километрах от Запорожья. В 11-й размещают пожизненников, которых уже раньше эвакуировали в западные области, а потом вернули. В 101-й удерживают коллаборантов. Больше всего вопросов с СИЗО: куда его вывезут? Это следственные действия, как будут возить людей на суды, если СИЗО эвакуируют в Днепр, например?" – сказал Цвилый.

На днях сообщалось, что руководство Донецкой области переехало из Краматорска в Днепр.





