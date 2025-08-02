Руководство Донецкой областной военной администрации переехало из Краматорска в город Днепр.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в интервью изданию "Укринформ".

"С целью обеспечения выполнения неотложных задач, возложенных на областную государственную администрацию, областную военную администрацию, а также для слаженной организации её работы в условиях военного положения, работа сотрудников ОВА организована в офисных помещениях в городе Днепр", – сказал он.

При этом часть сотрудников остаются на Донетчине – они связаны с вопросами эвакуации, обеспечения жизнедеятельности громад и помощи военным.

Напомним, дроны РФ начали долетать до трассы Краматорск–Доброполье, что находится в более чем 40 километрах от линии фронта.

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