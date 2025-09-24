Линия фронта перестала быть сплошной, и россияне используют это для проникновения отдельных групп своих войск вглубь украинской обороны.

Об этом написал экс-главком Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье для украинских СМИ.

По его словам, на сегодняшний день всеобщая картина боевых действий "основана на том, что большая концентрация людей даже в обороне совершенно невозможна".

"Любое увеличение количества личного состава на позициях мгновенно приведет к их уничтожению ударами FPV или артиллерии, доведенной через БПЛА. Поэтому оборона строится рассредоточением позиций и занятием их относительно малыми группами, вынужденными действовать автономно в течение определенного времени в действительно сверхтяжелых условиях", – говорится в статье.

При этом он отмечает, что в приближенных к фронту населенных пунктах учащаются несчастные случаи.

"Еще один факт – зона поражения как ударными БпЛА, так и совместно действующими артиллерией постоянно расширяется. Недавнее поражение гражданского транспорта на путях Славянск-Изюм и Славянск-Барвенково подтверждает, что зона точного поражения постоянно расширяется. Понятно, что это приводит не только к разрушению путей логистики, но и к постепенному исчезновению такого понятия, как тыл, потому что его традиционное размещение за боевыми порядками на расстоянии менее 40 километров уже невозможно из-за постоянного огневого контроля противника. В результате оборона постепенно трансформируется из активного удержания позиций, действующих во взаимодействии с другими эшелонами и резервами и огневыми средствами, в выживание малых групп, на которые постоянно давят как дистанционные средства разведки-поражения, так и засыпания малыми группами пехоты", – написал Залужный.

Это он связывает с ухудшению оборонных мощностей по линии фронта.

"Как следствие, такое построение обороны приводит к размытости вроде бы сплошного переднего края, а иногда – к фактическому непониманию реального определения своих позиций по границам обороны. Так что россияне изобрели еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступления, Покровска и уже Купянска", – добавил экс-главком ВСУ.

Напомним, в той же статье Залужный заявил о позиционном тупике на фронте в Украине.

