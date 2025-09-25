Ситуация с беспилотниками дронами и российскими самолетами в воздушном пространстве Европы развивается по опасному сценарию, который "Страна" уже предполагала ранее.

Все чаще звучат призывы сбивать российские самолеты, если они залетят в воздушное пространство стран ЕС.

К этому, например, сегодня призвал генсек НАТО Рютте. Польша хочет отменить норму закона, которая не позволяет Варшаве самостоятельно (без разрешения НАТО и ЕС) сбивать воздушные цели в небе других стран. Как пишут СМИ, поправки хотят внести в ближайшее время и это откроет путь к тому, чтобы поляки сбивали дроны в небе над Украиной (то есть - фактически реализовать идею "бесполетной зоны" над западной Украиной).

Издание Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники, пишет, что представители Британии, Франции и Германии предупредили Кремль, что готовы сбивать российские самолеты, если они будут залетать в воздушное пространство ЕС.

В России уже заявили, что как введение бесполетной зоны, так и сбитие российских самолетов, будут означать войну НАТО с РФ.

Мы уже писали, что сбитие самолета или введение бесполетной зоны может действительно запустить сценарий резкой эскалации.

Россия на это как-то ответит, европейцы обратятся за помощью к США, требуя защитить их. США, вполне возможно, вмешаются, Россия вновь ответит.

И, по итогу, РФ и НАТО постепенно подойдут к грани прямой войне друг с другом с угрозой перерастания ее в ядерную.

Впрочем, очевидность такой перспективы сама по себе является препятствием для запуска подобного сценария.

Тем более, что никто не может точно сказать - что является настоящей причиной всех инцидентов.

Кто запустил дроны над аэропортами Дании - неизвестно (и официально Россию никто не обвиняет). По какой причине российские дроны залетели в Польшу - есть разные версии (в том числе и то, что это результат работы украинской РЭБ). Если российский самолет действительно залетел на 12 минут в воздушное пространство Эстонии (РФ это, напомним, отрицает), то была ли в этом угроза столь высокой степени, что самолет нужно сбивать, рискуя начать войну с Россией? Тем более, если б россияне захотели нанести удар, то для этого им вообще не нужно даже близко подлетать к Эстонии - они могут атаковать любую точку в стране со своей территории с подлетным временем ракеты в считанные минуты.

Другой вопрос, что в западном информпространстве доминирует сейчас повестка, в рамках которой подобными вопросами не задаются и сомнений относительно причин инцидентов не испытывают: продвигается тема, что это подготовка России к нападению на Европу. И, соответственно, США и НАТО призывают занять жесткую позицию по отношению к Москве - сбивать самолеты и ввести бесполетную зону, а европейское общество - согласиться с ростом военных расходов и с продолжением помощи Украине.

По версии, которая распространена в России, данные инциденты как раз и раскручиваются на Западе ради реализации подобных идей, а также для того, чтоб максимально вовлечь Трампа в противостояние с РФ, полностью обнулив его коммуникацию с Путиным. И побудить президента США возобновить военную помощь Украине, а не перекладывать всю эту ношу на Евросоюз (как он сейчас хочет сделать) и отказаться от планов сокращения американского военного присутствия в Европе.

Правда, если верить источникам Bloomberg, представители Кремля уже дали понять европейцам, что залеты дронов и самолетов это не случайность, а сознательные действия РФ, чтоб "наказать" НАТО за помощь Украине в координации ударов по Крыму.

Но такая версия выглядит странно, так как ни краткие залеты российских самолетов в воздушное пространство Европы, ни появление неопознанных дронов в европейском небе, ни падение в Польше дронов-обманок без боезарядов не несут столь значимой угрозы для европейцев и НАТО, чтоб они почувствовали себя "наказанными" или вообще вдруг испугались и решили изменить свою политику в отношении Украины.

При этом полностью исключать, что РФ сознательно нарушает воздушное пространство Европы также нельзя.

Мы уже писали, что в Москве есть своя "партия войны", которая выступает за то, чтоб максимально поднять ставки в противостоянии с Западом, в уверенности, что, если дело дойдет до угрозы полноценного конфликта с перспективой ядерной войны, то "западники" сольются и выполнят все требования Кремля и по Украине, и не только.

Но даже если версия о преднамеренных действиях РФ и верна, то сбитие самолета или же введение бесполетной зоны - это не то, что может напугать Москву, а наоборот – то, что ей как раз нужно. Чтоб получить "легитимный повод" для максимального поднятия ставок.

Фактически именно об этом заявил сегодня министр обороны Германии Борис Писториус. Он сказал, что союзники по НАТО рискуют попасть в "эскалационную ловушку" Путина, открыв огонь по российским самолётам.

"Небрежные требования что-то сбить с неба или устроить какую-нибудь впечатляющую демонстрацию силы сейчас бесполезны. Хладнокровие – это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и за мир в Европе", – заявил Писториус.

То есть, несмотря на вал грозных заявлений и публикаций в СМИ, очевидно, что пока на Западе нет единодушия относительно реакции на инциденты.

Неоднозначную позицию занимает и Трамп. Во время брифинга с Зеленским президент США заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолёты, которые залетают в их воздушное пространство. Но от ответа на вопрос поддержит ли Америка европейцев, если те собьют самолёт, он ушел. Сказал, что "зависит от обстоятельств".

А это ключевой вопрос для Европы - придет ли США на помощь, если Россия после сбития самолета нанесет свой удар. И ответ на него Трамп пока не дает.

А потому и для европейцев, если руководствоваться логикой, делать резкие движения опасно.

Иначе есть риск попасть в "эскалационную ловушку", о которой говорит Писториус.