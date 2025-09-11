За время войны в Украине в соседних странах почти 60 раз находили обломки дронов и ракет, сообщило российское оппозиционное издание "Верстка".

Издание подсчитало, что с февраля 2022 года зарегистрировали минимум 56 случаев падения обломков дронов и ракет на территориях девяти соседних стран. В 2022 году обломки находили семь раз, в 2023-м – 16, в 2024-м – 17, а за неполные девять месяцев 2025 года – 16.

Чаще всего обломки находили в Румынии – всего было зафиксировано 20 таких случаев. Из них один – в 2022-м, по семь – в 2023-м и 2024-м и пять – в 2025-м. Последний раз обломки беспилотника нашли на пляже курорта Эфорие Суд в июле.

На втором месте по числу найденных обломков – Молдова, там обломки находили 15 раз. Два – в 2022-м, пять – в 2023-м, семь – в 2024-м и один в 2025-м. В феврале этого года за одну ночь обломки беспилотника нашли сразу в четырёх местах.

На третьем месте – Беларусь (шесть раз). По одному – в 2022-м и 2023-м, по два – в 2024-м и 2025-м. Последний раз обломки беспилотника там находили в этом июле, во Фрунзенском районе Минска. По словам очевидцев, дрон врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

В Польше также зарегистрировали шесть таких случаев. Первый произошёл в ноябре 2022 года, в районе села Пшеводув во время российской атаки на Украину упала украинская ракета, произошёл взрыв, от которого погибли два человека. Вчера в Польше упали как минимум семь БПЛА и одна ракета.

Также обломки четыре раза находили в Болгарии, два раза в Литве, по одному случаю было зафиксировано в Хорватии, Латвии и Эстонии.

