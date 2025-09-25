Польские военные не имеют права самостоятельно сбивать воздушные цели за пределами территории страны, но правительство хочет это право получить, изменив закон. Благодаря этому в дальнейшем Польша могла бы сбивать объекты над Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По информации издания, за день до вторжения России в Украину в 2022 году правительство внесло правку в закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом таким образом, что он лишил Варшаву права самостоятельно принимать решение о поражении российских беспилотников, летящих в ее сторону.

Правка подразумевала, что теперь решение будет приниматься на основании выводов компетентного органа международной организации, членом которой является Республика Польша [например, НАТО], или органа Европейского Союза, а также по просьбе или с согласия принимающей страны". Единственное исключение "касается эвакуации граждан Польши в случае необходимости защиты их жизни или здоровья" - тогда достаточно решения правительства и президента Польши.

В докладе, который был передан правительству Дональда Туска весной этого года, комиссия по расследованию российского влияния выразила обеспокоенность этим положением. Сообщается, что "нынешняя коалиция вносит поправки в это положение".

"Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших ВВС и ПВО над Украиной и Беларусью для поражения российских самолётов, беспилотников и ракет, которые ещё не пересекли границу Польши. Между тем всё ещё действует положение, которое не позволяет нашим властям принимать такое решение самостоятельно. Это необходимо изменить как можно скорее, если кто-то не хочет, чтобы всё оставалось как есть и наша оборона не была максимально эффективной", - сообщил польский эксперт, участвовавший в подготовке доклада для правительства.

Также издание отмечает, что изменения в закон должны быть внесены в ближайшее время.

Напомним, сейчас Польша еще и не сама сбивает цели в своем воздушном пространстве. Как писали СМИ, упавшую на дом в Польше ракету во время налета дронов 10 сентября мог выпустить нидерландский или норвежский F-35.

Ранее мы сообщали, что в случае нарушения воздушного пространства Эстонии разными летательными аппаратами решение об их унчитожении принимают не власти страны, а другие государства.