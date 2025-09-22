В Польше предупредили, что все российские объекты, влетающие в воздушное пространство НАТО, будут сбивать. Таким образом в МИД страны напрямую обратились к РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Совбезе ООН.

По его словам, после подобных случаев не стоит "приходить жаловаться", если государства Альянса будут сбивать российские самолеты или ракеты.

"Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", - заявил Сикорский.

Он подчеркнул, что "эпоха империй прошла", и попытки восстановить "российскую империю" обречены.

Ранее мы писали, что президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерных мощностей НАТО в своей стране.

В то же время американский президент Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты помогут защитить Польшу и страны Прибалтики, если Москва продолжит повышать военную напряженность.

