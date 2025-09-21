Соединенные Штаты помогут защитить Польшу и страны Прибалтики, если Москва продолжит повышать военную напряжённость.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Да, я помогу", – ответил он на соответствующий вопрос.

В чём именно будет заключаться помощь и каким образом она будет предоставлена, глава Белого дома не уточнил.

Накануне Трамп пообещал снизить цены на нефть, чтобы "автоматически" завершить российско-украинский конфликт.

"Если цены снизятся ещё немного, это остановит её. Я очень разочарован в президенте Путине, но, знаете ли, они проигрывают, убивают по 5000 человек в неделю и больше", – сказал президент США.

Ранее НАТО выразила готовность защищать территорию Эстонии после нарушения РФ её воздушного пространства.

Война в Украине продолжается 1306-й день. Последние новости с ключевыми событиями 21 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.