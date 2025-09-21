Миссия США при НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

Об этом ведомство заявило на своей странице в социальной сети X.

"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию НАТО", - говорится в сообщении миссии.

Напомним, Россия отрицает, что три её самолёта залетали на территорию Эстонии.

Минобороны РФ заявило, что три истребителя МиГ-31 19 сентября совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее правительство Эстонии запросило консультации в рамках статьи 4 НАТО из-за нарушения воздушного пространства истребителями РФ. Аналогичные консультации проводили власти Польши в связи с вторжением российских дронов на территорию их государства.

В отдельном материале мы анализировали возможные последствия инцидента с российскими самолётами в воздушном пространстве Эстонии.