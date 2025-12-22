Задержанного во Франции экс-генпрокурора Пискуна уже отпустили, но забрали деньги, золото и часы - СМИ
Бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна, которого ранее задержали во Франции, уже отпустили.
Об этом сообщает "ЗН" со ссылкой на источники.
По информации издания, у него изъяли 90 тысяч евро наличными, около трех килограммов золота и 18 часов элитных марок общей стоимостью более одного миллиона евро.
Со слов источника, Пискун не смог подтвердить происхождение наличных средств, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза дорогих часов на территорию Франции.
После этого его задержала французская полиция.
Французские власти начали уголовное расследование по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и рассматривают вопрос о предъявлении обвинений.
В окружении экс-генпрокурора также отметили, что его отпустили, однако расследование продолжается.
Ранее мы писали, что во Франции провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.