Бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна, которого ранее задержали во Франции, уже отпустили.

Об этом сообщает "ЗН" со ссылкой на источники.

По информации издания, у него изъяли 90 тысяч евро наличными, около трех килограммов золота и 18 часов элитных марок общей стоимостью более одного миллиона евро.

Со слов источника, Пискун не смог подтвердить происхождение наличных средств, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза дорогих часов на территорию Франции.

После этого его задержала французская полиция.

Французские власти начали уголовное расследование по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и рассматривают вопрос о предъявлении обвинений.

В окружении экс-генпрокурора также отметили, что его отпустили, однако расследование продолжается.

Ранее мы писали, что во Франции провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

