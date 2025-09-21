Афганистан отверг требование Трампа вернуть базу "Баграм", пригрозив длительной войной
Афганистан ответил отказом на требование президента США Дональда Трампа вернуть под контроль Соединенных Штатов базу ВВС "Баграм".
Об этом заявил начальник штаба Вооружённых сил Фасихуддин Фитрат на мероприятии в Кабуле, передает Bloomberg.
"Афганистан полностью независим, управляется собственным народом и не зависит от какой-либо иностранной державы. Мы не боимся никаких агрессоров и тиранов", - заявил Фитрат.
Фитрат также отмети, что сделка "даже о дюйме афганской земли" невозможна, в ответ на угрозы Трампа с обещаниями "плохих вещей" которые произойдут в случае если Афганистан ему откажет по Баграму.
Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид в свою очередь заявил, что если американцы захотят заполучить базу силой, то "Афганистан готов воевать с ними еще 20 лет".
База Баграм, построенная Советским Союзом ещё в 50-х годах прошлого века, служила главным авиа-хабом США в Афганистане во время присутствия там американских войск.
Ранее Трамп говорил, что хочет вернуть войска на авиабазу, однако представитель МИД талибов Закир Джалал заявил, что Кабул готов к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения, но не допустит восстановления военного присутствия США.
За день до этого американский президент заявлял о намерении вернуть войска Соединенных Штатов в Афганистан.