Афганистан ответил отказом на требование президента США Дональда Трампа вернуть под контроль Соединенных Штатов базу ВВС "Баграм".

Об этом заявил начальник штаба Вооружённых сил Фасихуддин Фитрат на мероприятии в Кабуле, передает Bloomberg.

"Афганистан полностью независим, управляется собственным народом и не зависит от какой-либо иностранной державы. Мы не боимся никаких агрессоров и тиранов", - заявил Фитрат.

Фитрат также отмети, что сделка "даже о дюйме афганской земли" невозможна, в ответ на угрозы Трампа с обещаниями "плохих вещей" которые произойдут в случае если Афганистан ему откажет по Баграму.

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид в свою очередь заявил, что если американцы захотят заполучить базу силой, то "Афганистан готов воевать с ними еще 20 лет".

База Баграм, построенная Советским Союзом ещё в 50-х годах прошлого века, служила главным авиа-хабом США в Афганистане во время присутствия там американских войск.

Ранее Трамп говорил, что хочет вернуть войска на авиабазу, однако представитель МИД талибов Закир Джалал заявил, что Кабул готов к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения, но не допустит восстановления военного присутствия США.

За день до этого американский президент заявлял о намерении вернуть войска Соединенных Штатов в Афганистан.