Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в вопросе мирного урегулирования в Украине.

Об этом он заявил на совместной конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

По его словам, в вопросе урегулирования военных действий он ориентировался на свои отношения с главой РФ.

"Я думал я быстро закончу войну в Украине из-за моих отношений с Путиным, но он подвел меня", - заявил Трамп.

В то же время он сказал, что российских солдат на фронте гибнет больше, чем украинских.

Трамп также отметил, что война в Украине больше не рискует перерасти в третью мировую войну и что он рассчитывает на "хорошие новости". Он выразил уверенность, что война в Украине будет закончена и "всё будет сделано правильно".

Американский лидер подметил, что Путину придется остановить войну, если цены на нефть упадут.

При этом он добавил, что хочет вернуть войска США в Афганистан.

"Кстати, мы пытаемся вернуться туда (на авиабазу в Баграме, - Ред.). Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в час езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие", - сказал Трамп на совместном брифинге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным без каких-либо условий.

До этого Трамп заявлял, что Путин и Зеленский не могут вести полноценный диалог из-за взаимной ненависти.