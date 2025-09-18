Президент США Дональд Трамп объявил движение антифашистов (сокращенно "Антифа") террористической организацией.

Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я назначаю Антифа — больную, опасную, радикально левую катастрофу — крупной террористической организацией. Я также буду настоятельно рекомендовать тщательно расследовать источники финансирования Антифа в соответствии с высшими правовыми стандартами и практиками", - написал президент США.

Антифа появилась как движение, ставящее целью борьбу с фашизмом. Оно объединило левые и леворадикальные партии и организации, выступавшие против неонацизма и расизма. Сейчас его составляют группы, борющиеся против того, что они считают фашистскими тенденциями: национализм, расизм, неонацизм, антисемитизм, ксенофобию, гомофобию и всё, что можно отнести к дискриминации.

Напомним, что в США обострилось противостояние левых и правых после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Его убийца Тайлер Робинсон нанес на патроны трансгендерную и антифашистскую символику и лозунги.